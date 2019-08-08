В связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова шестого и седьмого августа в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и проведенными там встречами с "представителями" незаконного сепаратистского режима, посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи, которая прошла в МИД этой страны, противоположной стороне была вручена нота протеста.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что незаконный визит депутата Симеонова, известного своей проармянской позицией, является третьим по счету. В результате осуществленного без разрешения Азербайджана визита в 2016 году он был внесен в "список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории".

"Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям", - сообщили в министерстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.