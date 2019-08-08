https://news.day.az/politics/1145728.html Азербайджанские снайперы вышли в полуфинал Международных армейских игр
Азербайджанские снайперы вышли в полуфинал Международных армейских игр
Азербайджанские снайперы завоевали путевку в полуфинал на конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках "Международных армейских игр - 2019", проходящего в белорусском Бресте. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
По результатам жеребьевки, наша команда выступит в полуфинале четвертой.
Как сообщили в министерстве, в период подготовки к следующему этапу с целью достижения кучности и меткости стрельбы, команды провели пристрелку и учебные стрельбы.
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