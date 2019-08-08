Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены председатель и члены правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, председателем правления Агентства инноваций назначен Турал Керимли, а членами правления - Фариз Гулиев и Айан Керимова, передает Day.Az.

Турал Керимли родился в 1981 году. Окончил магистратуру факультета международного права Университета "Кавказ". Продолжил образование в области инвестиционных решений и экономики в Школе государственного управления Джона Кеннеди Гарвардского университета.

В 2009-2017 годах руководил группой компаний ISRA. С января 2018 года работал на должности директора Парка высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Фариз Гулиев прежде работал на должности старшего учителя в Бизнес-школе Азербайджанского государственного экономического университета, а Айан Керимова - заведующей отделом поддержки проектов и развития бизнеса ООО "Парк высоких технологий".