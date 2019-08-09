Показуха стала неотъемлемой частью армянской действительности. И очень часто это обходится армянским налогоплательщикам в круглую сумму.

28 июля в Ереване отметили ежегодный праздник Вардевар. Особенностью этого праздника является обливание гражданами друг друга водой. Но в этом году изобретательные до невозможности новые власти решили еще и помыть ковры в самом центре столицы.

Как пишет газета "168 жам", по случаю Вардевара на проспекте Баграмяна в этом году прошла церемония мытья ковров. Согласно сообщению на официальном сайте парламента, мероприятие было инициировано соратницей Никола Пашиняна, депутатом Рипсиме Григорян. Однако сама депутат, как потом писали СМИ, в водно-мыльном празднике у парламента участия не приняла - депутата на месте события видели лишь пару минут, притом ковер мыть она почему-то не стала.

Мероприятие носило просветительский характер и было направлено на популяризацию ковров, поведали изданию в парламенте. Только почему понадобилось это делать на центральном проспекте, перекрыв на несколько часов движение, непонятно. Вероятно, депутату Рипсиме или руководству парламента понадобилось помыть собственные ковры, и они решили приурочить удовлетворение этой потребности к общенародному празднику.

В ответ на вопрос "168 жам", какая сумма была потрачена на проведение этого мероприятия, в парламенте сообщили: около 5 миллионов драмов.

Таким образом, на показуху была направлены немалые для армянского бюджета средства. За бессмысленное мытье ковров в центре Еревана армянские налогоплательщики заплатили из своего кармана, хотя могли бы обойтись и без этого, бесплатно обливаясь на улицах водой без угрозы дорожному движению.

Султан Керим