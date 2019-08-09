Проблема мусора в столице Армении превращается в общенациональное бедствие. На минувшей неделе эксперты забили тревогу, прогнозируя возникновение в Ереване опасных эпидемий, в том числе в связи с распространением полчищ крыс, буквально выживающих ереванцев из их домов.

Причина сложившейся ситуации банальна - в городе не убирают мусор.

Комик-мэр Айк Марутян нашел решение проблемы - отобрать финансирование у детских садов и передать деньги на уборку мусора.

Как сообщает Новости-Армения, Совет старейшин Еревана на внеочередном заседании в пятницу принял решение дополнительно выделить 1.7 млрд. драмов на должное осуществление мусороуборочных и санитарных работ.

Проектом предлагается также перераспределить средства по статье "ремонт дошкольных учреждений", чтобы получить требующиеся 1.7 млрд. драмов", - сказал заместитель мэра Еревана Айк Саркисян.

Член Совета старейшин от фракции "Просвещенная Армения" Микаел Манрикян задался вопросом, почему сокращается финансирование детских садов на 91 млн. драмов, в то время как можно было бы сэкономить на премиях и других статьях расходов.

На это первый заместитель мэра Грачья Саркисян отметил, что этих средств и так недостаточно на восстановительные работы и ремонт тех 21 детских садов, на которые они были изначально предусмотрены.

Султан Керим