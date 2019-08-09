Граждане Украины член правления Украинской федерации национальной танцевальной лиги Геннадий Хавкин, а также еще два члена федерации Игорь Яременко и Тимофей Черненко обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана и попросили не вносить их имена в "Список иностранцев, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана", передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Согласно информации, президент федерации Марина Курбаналиева и вышеупомянутые лица выразили сожаление по поводу визита, отметив, что уважают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в рамках признанных на международном уровне границ, а также, что совершили визит в оккупированные Арменией территории Азербайджана ненамеренно. Они заверили, что в дальнейшем воздержатся от подобных визитов на оккупированные территории.

Обращение Геннадия Хавкина, Игоря Яременко и Тимофея Черненко было рассмотрено в надлежащем порядке, в итоге было принято решение не вносить их имена в "Список иностранцев, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана".