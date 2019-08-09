Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана и Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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