В результате мониторинга незаконной деятельности армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана со спутника Azersky ОАО "Азеркосмос" было установлено, что в городе Шуша вокруг "Исабулагы" вырублено 0,46 гектаров лесной полосы.

Об этом говорится в совместном сообщении МИД и ОАО "Азеркосмос", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, с помощью изображений со спутника было также установлено, что на площади 0,85 гектара ведутся работы по планированию нового строительства.

"Как известно в результате незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе экологического террора, деградируют лесные участки, на этих территориях осуществляются новые инфраструктурные проекты и незаконно эксплуатируются природные ресурсы. С помощью фотографий Azersky установлено, что наряду с незаконной эксплуатацией золотоносных рудников в оккупированном Кельбаджарском районе, на площади 740 гектаров рудниковой залежи Демирли Тертерского района осуществляются геологическая разведка, горнодобывающие работы и постройка новых инфраструктурных элементов (дороги, здания, сооружения и другое). Также, в ходе мониторингов наблюдалось продолжение незаконной эксплуатации сельскохозяйственных полей на оккупированных территориях и зафиксировано совершение крупномасштабных пожаров. Только в Физулинском районе сожжена площадь 15 тысяч гектаров. Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе, эксплуатацию и разграбление природных ресурсов, изменение социальной, экономической и транспортной инфраструктур, включая сельское хозяйство и водные резервы, вырубку лесов, совершение пожаров и других поступков, наносящих ущерб окружающей среде. Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, присоединение наших территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома и к своему имуществу.

Армения, осуществляющая на оккупированных территориях нашей страны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах незаконную деятельность, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право и права человека, и законодательство Азербайджана, ее физические и юридические лица, а также все другие лица, участвующие в незаконной деятельности на наших оккупированных территориях, несут административную и юридическую ответственность. Армения должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер, и возвращение этих земель под контроль Азербайджана неизбежно. В том числе, ущерб, нанесенный агрессором, оккупированным территориям Азербайджана будет рассчитан посредством международных механизмов, Армения возместит Азербайджану нанесенный ущерб и юридически ответит за все незаконные деяния", - говорится в сообщении.