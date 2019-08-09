https://news.day.az/politics/1146088.html Азербайджанские танкисты прошли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" - ФОТО
Азербайджанские танкисты прошли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" - ФОТО
Состоялась жеребьёвка среди 16 команд, вышедших в полуфинальный этап конкурса "Танковый биатлон", который проводится в рамках Армейских международных игр-2019, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.
Согласно результатам жеребьёвки, были определены соперники команд, дни состязаний и цвет боевой техники.
Азербайджанская команда будет состязаться в танках, окрашенных в красный цвет. Соперниками нашей команды во второй группе первого дивизиона станут команды Китая, Казахстана и Сербии.
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