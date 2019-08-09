Состоялась жеребьёвка среди 16 команд, вышедших в полуфинальный этап конкурса "Танковый биатлон", который проводится в рамках Армейских международных игр-2019, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

Согласно результатам жеребьёвки, были определены соперники команд, дни состязаний и цвет боевой техники.

Азербайджанская команда будет состязаться в танках, окрашенных в красный цвет. Соперниками нашей команды во второй группе первого дивизиона станут команды Китая, Казахстана и Сербии.