https://news.day.az/politics/1146191.html Новый воздушный коридор соединит Нахчыван с этой страной
Новый воздушный коридор соединит Нахчыван с этой страной
Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции (DHMİ) Гусейн Кескин. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года.
Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).
"Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре