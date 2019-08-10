Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции (DHMİ) Гусейн Кескин. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года.

Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

"Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора", - сказал он.