Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресение Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района в селе Чинари, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Асрик Джирдахан и Коханеби на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы Агдамского района, Гобу Дилагар, Гарванд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского, Ходжавендского и Тертерского районов.