https://news.day.az/politics/1146407.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие соотечественники,
Cердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.
В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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