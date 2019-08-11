https://news.day.az/politics/1146443.html В воинских частях Азербайджана состоялась церемония принятия военной присяги
В воинских частях Азербайджана состоялась церемония принятия военной присяги
По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 11 августа в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.
Об этом Trend сообщили в министерстве обороны, передает Day.Az.
Посетители ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетили служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.
В ходе встреч с командованием воинских частей обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего были организованы культурно-массовые мероприятия для гостей и личного состава.
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