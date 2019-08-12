В Авазе проходит первый Каспийский экономический форум - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Авазе (Туркменистан) проводится первый Каспийский экономический форум.
В первой половине дня состоится международная конференция на тему "Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества".
В повестке форума создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.
На мероприятии обсуждаются перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фоторепортаж с форума.
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