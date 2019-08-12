Общественный деятель, соучредитель партии "Национальная повестка" Аветик Чалабян на своей странице в Facebook раскрыл подробности того, что Никол Пашинян называет судебной реформой.

Как пишет Чалабян, действующие власти решили пойти на совершенно невероятный вариант изменений в закон о Конституционном суде и Судебном кодексе, предложив открыто взятку судьям Конституционного суда в обмен на их добровольную отставку.

"9 августа на сайте E-Draft появился законопроект о внесении изменений в закон о Конституционном суде, который, среди прочих спорных положений, которые позволяют оказать различное давление на судей, содержит так называемые "переходные положения"", - подчеркнул соучредитель партии "Национальная повестка" в своей записи, пояснив, что, в документе отмечается, что судьи КС, которые представят заявления об отставке в период с 1 августа по 31 октября 2019 года, вне зависимости от возраста, сохранят свои зарплаты, которые были в момент отставки. Им сохранят также дополнительные выплаты и социальные гарантии до истечения предельного возраста службы, за исключением случаев перехода на общественную службу, в частности, также в документе говорится, что судья Конституционного суда по истечении срока пребывания в должности получает установленную законом пенсию. Это на самом деле беспрецедентное положение в нашей истории, когда судье Конституционного суда предлагается зарплата (а не пенсия) до 65 лет взамен на его отставку в конкретные сроки, а не за то, чтобы он работал и защищал Конституцию, наоборот - чтобы не работал, и позволил властям вместо него назначать удобных им судей. Это первый в нашей истории случай поощрения законом вопиющей коррупции, и это пытается сделать наша власть, которая постоянно говорит об устранении коррупции, однако в настоящее время за счет выплаченных всеми нами налогов, пытается подкупить действующих судей Конституционного суда", - цитирует tert.am.

Султан Керим