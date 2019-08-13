Подразделения вооруженных сил Армении, применив крупнокалиберные пулеметы, 22 раза в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли, и на безымянных высотах на территории Газахского района, передает Day.Az.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.