https://news.day.az/politics/1146828.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена российским орденом Дружбы Указом Президента Владимира Путина Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом Дружбы России.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена российским орденом Дружбы
Указом Президента Владимира Путина Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом Дружбы России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджана удостоена этой награды за заслуги в развитии и укреплении азербайджано-российских отношений.
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