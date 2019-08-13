Указом Президента Владимира Путина Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом Дружбы России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджана удостоена этой награды за заслуги в развитии и укреплении азербайджано-российских отношений.