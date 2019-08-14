Никол Пашинян выделил 3 миллиарда драмов оккупированным территориям Азербайджана. Согласно нынешнему курсу армянской валюты, это более 6 миллионов долларов. Средства, по заверениям премьера, пойдут на решение жилищных проблем военнослужащих, отправленных на пенсию, и выделяются во исполнение обещаний, данных на митинге в Ханкенди.

Выполнять свои обещания Никол решил с оккупированного Карабаха. Армении он наобещал слишком много и отложил сроки исполнения на слишком далекую перспективу. Так что беспокоиться о том, что потребуют ответа, можно пока не начинать. Но обеспечить жильем пенсионеров оккупационной армии он обещал до 2023 года, и сроки поджимают. Однако сумма для заявленных целей что-то великовата. В сельской местности (а сегодняшний Карабах - это одна большая деревня) потратить 6 миллионов долларов на жилье для небольшой кучки людей? Наверное, сердобольный премьер собирается построить для каждого бывшего бойца незаконного вооруженного формирования, называющего себя "армией обороны", по вилле. Что ж, Пашинян провозгласил себя хозяином в самопровозглашенном образовании и сам решает, кому сколько и за что причитается.

"Карабах - это Армения, и точка", - заявил он на прошлой неделе в Ханкенди.

Эта фраза уже начала создавать проблемы Армении. Пока только на неком энергетическом, эмоциональном уровне, но материализация негатива вокруг этой провокации уже началась.

Особенно не повезло дипломатам, которым приходится отдуваться за недальновидность своего премьера. Ведь открытое признание в оккупации территорий Азербайджана не могло остаться незамеченным в мире. Вспомним жалкий ответ МИД Армении на жесткое заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана. Понимая, что премьер-популист сделал недопустимый шаг, оплот армянской дипломатии предпринял попытку оправдать Пашиняна и объяснить его провокационное заявление "продвижением всеармянской повестки единства". Это, конечно, был детский лепет.

Так же пришлось потеть и подыскивать слова министру Зограбу Мнацаканяну, которому на пресс-конференции с уругвайским коллегой в Ереване был задан соответствующий вопрос.

"Премьер-министр все очень четко сформулировал по позиции Армении - нечего добавить, все было сказано в Степанакерте (Ханкенди - ред.). В своем заявлении МИД также подтвердил то, что было сказано в Степанакерте, и я уверен, что нет необходимости обращаться к тому заявлению, которое мы сделали", - сказал он, так и не ответив по существу.

Мнацаканяну оказалось нечего добавить. Все, что он смог, это в тысячный раз произнести фразу "исключительно мирное урегулирование конфликта в Карабахе". Очень смешно. Да, очень смешно говорить о мире, когда глава Армении публично наложил лапу на чужие земли и даже "поставил точку". Благодаря премьеру тема мира отошла очень далеко на задний план, а тема войны стала осязаемой как никогда. "Тертый калач" Мнацаканян не может этого не понимать.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский эксперт, историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"Мы стали свидетелями того, что 5 августа Пашинян, находясь на открытии Панармянских игр, выступил с призывом, который почти полностью повторяет призывы, звучавшие здесь же, на площади в Ханкенди в 1988 году, когда начинались первые митинги. Как тогда, так и сегодня, звучал тот же лозунг - "Миацум". Кстати, под тем же лозунгом проходят и сами Панармянские игры в целом.

Мы помним, что в 1988 году призывы к "миацуму", то есть к "воссоединению" Нагорного Карабаха с Арменией, обернулись кровавым конфликтом, оккупацией земель, этническими чистками и сотнями тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

Что хотел сказать Пашинян, поднимая этот пропахший нафталином лозунг? Крики "миацум", звучавшие с той же площади в Ханкенди тридцать лет спустя, говорят о том, что нынешние армянские власти, хотя и прикрываются демократическими постулатами, продолжают ту же агрессорскую, захватническую, националистическую политику, которую проводила Армения и в советский период, и после провозглашения независимости. Пашинян озвучил те же призывы углубить оккупацию азербайджанских земель и закрепить достигнутые результаты.

Становится ясно, что прошедший год, который Азербайджан дал новым властям Армении для того, чтобы они выработали конструктивную позицию по карабахскому конфликту, был использован армянской стороной в иных целях. Фактически Никол Пашинян обманул всех, в том числе мировое сообщество. Взяв паузу, новые власти устами Пашиняна поблагодарили на митинге в Ханкенди сепаратистов за то, что в период апрельского переворота в Ереване они не подняли никакого бунта и не устраивали провокаций на линии соприкосновения, чем самым прикрыли его тыл.

То есть в течение прошедших после апрельского переворота полутора лет Никол Пашинян лишь имитировал желание продолжать мирные переговоры, а данное ему время использовал для укрепления своей власти, и теперь нагло заявляет, что обманул Азербайджан и мир, а все документы, лежащие на переговорном столе, им, Пашиняном, фактически аннулированы.

Считаю, что это серьезный меседж.

Даже такое одиозное издание, как Регнум, устами Станислава Тарасова, который, мягко говоря, не любит Азербайджан, дало материал, в котором указывает, что призывы к "миацуму" ничего хорошего не сулят. И совершенно прав Тарасов. Мы все помним, что призывы к "миацуму", звучавшие в 1988 году, привели к распаду СССР. И сегодня аналогичные призывы, озвучиваемые прозападной правящей элитой Армении, которая хочет осуществить "бархатную революцию" и на оккупированных территориях, напрямую являются угрозой для российских интересов на Южном Кавказе.

Чем все это обернется, пока сказать трудно, но все симптомы говорят о повторении сценария конца 80-х. Армянские власти всеми силами провоцируют Баку на более жесткие меры и сужают возможность каких-либо мирных переговоров. Но они упускают из виду один важный момент - Азербайджан сегодня не тот, каким быть тридцать лет назад".

Недальновидный лозунг "миацума", возвращенный к жизни Пашиняном, критикуется и в самой Армении. В экспертных кругах отмечают, что Пашинян похоронил тезис об участии сепаратистов в переговорах навсегда. Никол хотел показать в Карабахе свою силу, но фактически показал свою немощность. Теперь Армении ничего другого не остается, как признать "независимость" оккупированных территорий Азербайджана, потому как только таким путем она сможет заново спрятать имидж агрессора, который Никол так любовно обнажил на митинге в Ханкенди перед всем миром. Чем чревато признание Ереваном так называемой "НКР", знает в Армении каждый младенец.

А насчет "Карабах - это Армения, и точка" скажем так: никаких точек в карабахском конфликте пока не поставлено. И последнюю точку в этом вопросе будет ставить не Ереван.

Зульфугар Ибрагимов