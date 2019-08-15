Премьер-министр Армении Никол Пашинян за неимением других задач, стоящих перед главой правительства, решил поработать гидом и подкормить немного свою страсть к популизму за счет иностранных туристов. Местная публика больше не попадается на удочку и пиар-ходы "народного" премьера воспринимает теперь больше с раздражением. А порой за его действия армянам становится откровенно стыдно.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян решил устроить экскурсию по Еревану для группы иностранных туристов, путешествующих по городу на автобусе "Ереван сити тур".

Во время автобусного тура Пашинян на английском языке кратко представил туристам историю "2801-летнего" Еревана, рассказал о царе Аргишти - основателе древней крепости Эребуни, о гениальном советском армянском архитекторе Александре Таманяне, спроектировавшем современный облик армянской столицы, других знаменательных фактах.

Дата взята нами в кавычки, так как согласно реальной исторической науке, а не армянской мифологии, Ереван, а точнее Иреван, является средневековым городом и ему всего 500 с хвостиком лет. Определения же Пашиняна в адрес Таманяна мы не закавычиваем, потому что для того, чтобы полностью стереть все следы исторического азербайджанского Иревана, крепости, ханского дворца, многочисленных зданий и мечетей, действительно, нужно было быть гением. Тут с армянским премьером не поспоришь.

От теории Никол перешел к практике и, возглавив шествие, прогулялся с иностранцами по Еревану. Завершилась прогулка в здании правительства, где Пашинян, явно чувствуя себя хозяином Белого Дома в Вашингтоне, в часть которого пускают туристов, позволил гостям осмотреть свою штаб-квартиру.

В заключение иностранцам были вручены заранее приготовленные подарочные пакеты с надписью "Премьер-министр".

Проправительственные СМИ умиляются, представляя пиар-ход как спонтанный, мол, гулял премьер с дочерью и вдруг видит - туристы едут. Но на самом деле это была заранее спланированная и снова не продуманная акция. Пиар-менеджерам армянского премьера следует знать, что уважение народа не зарабатывается трогательными прогулками с иностранцами. Оно зарабатывается реальными действиями и реальными результатами этих действий, которые граждане могли бы почувствовать на себе. В хорошем смысле слова.

Зульфугар Ибрагимов