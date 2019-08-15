"Голос Америки" представил картину голосования Армении в ООН за прошедший год, которую в этой стране расценили как национальный позор.

Дело в том, что согласно проведенному "ГА" исследованию, в голосованиях по 114 резолюциям ООН позиция Армении чаще совпадала с позицией Турции, Азербайджана, России, чем США. Так, из 114 резолюций Армения и Азербайджан проголосовали одинаково 76 раз, иначе - всего 2 раза. Армения и Грузия также проголосовали одинаково за 75 резолюций, а наоборот - за 10. Армения и Турция провели аналогичное голосование в 69 из 114 резолюций, а наоборот - всего в 9. Совпадение голосования Армении с Россией составляет 77, и обе страны проголосовали наоборот при 5 резолюциях. И, наконец, позиции Армении с США в ООН совпали всего в 17 резолюциях, и были противоположны в отношении 59 резолюций, указывает "Голос Америки".

Комментируя эти данные, депутат армянского парламента Арман Бабаджанян обвинил во всем МИД. "Это сконцентрированная картина внешней политики Армении, нашей дипломатии, поскольку позиции государства в ООН базируются на ориентирах и приоритетах внешней политики. И вот наши приоритеты больше идентичны с Азербайджаном, Турцией, Россией, чем с США", - констатировал депутат.

Разумеется, после этого возмущенная общественность начала забрасывать камнями МИД, и пресс-секретарю ведомства Анне Нагдалян пришлось оправдываться, мол, Армения голосует, исходя из своих национальных интересов, учитывая содержание представленных резолюций, предысторию, ход обсуждения, а не желание угодить другим странам".

Султан Керим