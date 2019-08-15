Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации - орден Дружбы.
Отношения между нашими странами охватывают многие сферы. Они вышли на уровень стратегического партнерства. У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России - многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Еще раз искренне благодарю Вас за почетную награду. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу России - добра, мира и процветания", - говорится в письме Первого вице-президента Азербайджана.
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