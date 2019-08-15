Сегодня состоялась торжественная церемония, посвященная закрытию конкурса "Кубок моря - 2019", организованного в Баку в рамках "Международных армейских игр - 2019".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии, в котором приняли участие официальные лица министерства обороны Азербайджана и России, представители дипломатического корпуса, участники конкурса, военнослужащие различных видов войск азербайджанской армии, отечественные и зарубежные журналисты, заслуженный артист Рамиль Гасымов в сопровождении хора военнослужащих исполнил песню "Эй Ветен" выдающегося азербайджанского вокалиста Рашида Бейбутова.

Ведущий мероприятия, заслуженный деятель искусств, персональный пенсионер Президента Азербайджана, полковник Aбдулла Гурбани сообщил, что интерес к Международным армейским играм, учрежденным в 2015 году по инициативе минобороны России, растет.

"Конкурс "Кубок моря - 2019" уже позади и наши военные моряки успешно выдержали нелегкие испытания стихии. Третий год, как Азербайджан принимает у себя конкурс и создает все условия для его прозрачного проведения на высоком уровне. Как и в прошлые годы, "Кубок моря" прошел в обстановке дружбы, братства, совместного понимания и был воспринят увлеченно всеми странами-участницами", - сказал Гурбани.

Далее были торжественно представлены флаги стран-участниц конкурса "Кубок моря - 2019" и главный приз конкурса - кубок.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный краткой хронике соревнований, бригада международных судей огласила заключительное решение, согласно которому первое место занял Азербайджан, второе - Россия, а третье - Казахстан.

Выступив на мероприятии заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана, начальник управления боевой подготовки и военного образования, председатель оргкомитета конкурса "Кубок моря - 2019", генерал - лейтенант Низам Османов отметил, что сегодня в Баку завершается "Кубок моря - 2019", проведенный в рамках пятых Международных армейских игр. Он подчеркнул, что команды ВМФ России, Ирана, Казахстана и Азербайджана на протяжении более чем 10 дней соревновались и показали свои способности в напряженных условиях в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

​Генерал-лейтенант сообщил, что коллегия международных судей выполнила свои обязательства на высоком уровне. От имени руководства минобороны Азербайджана он поздравил с завершением конкурса всех участников, судей болельщиков, в частности команду-победителя.

Османов подчеркнул, что команды представляющие Азербайджан в шести видах конкурсов в рамках пятых Международных армейских игр, также показали высокие результаты.

"Уважаемые участники, дорогие гости! Я уверен, что мы снова встретимся в следующем году", - сказал генерал-лейтенант.

Далее состоялась церемония награждения победителей. Заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев, первый заместитель министра обороны России Руслан Саликов, заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана, начальник управления боевой подготовки и военного образования, председатель оргкомитета конкурса "Кубок моря - 2019", генерал - лейтенант Низам Османов, начальник Генштаба ВМФ России, вице-адмирал Андрей Воложинский, исполняющий обязанности ВМС Азербайджана, капитан первого ранга Заур Хумматов и контр-адмирал Олег Королев вручили командам и их членам кубок, медали и дипломы.

Далее выступил первый заместитель министра обороны России Руслан Саликов. Он,поздравив участников соревнований сообщил, что конкурс был проведен на высоком уровне. Саликов также отметил, что такие соревнования - большой вклад в мир и стабильность во всем мире. Первый замминистра поздравил руководство азербайджанской армии от имени министра обороны России Сергея Шойгу.

Заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев сказал, что "Кубок моря - 2019", организованный в Баку, прошел в великолепной обстановке.

"Выражаю признательность всем организаторам, делегациям стран-участниц от имени министерства обороны Азербайджана. Мы постарались провести соревнования в условиях гостеприимства и дружбы. Здесь есть также страны-наблюдатели, надеюсь, что в будущем и они присоединятся к этим соревнованиями", - сказал Велиев.

Далее Керим Велиев объявил соревнования закрытыми. Согласно традиции, был исполнен гимн страны-победительницы - Азербайджана.

Церемония завершилась выступлениями народного артиста Самира Джафарова, заслуженной артистки Марьям Шабановой, Фуада Мусаева, танцевальной группы "Сема" и концертом, с участием творческого состава Армейского центра идеологической работы и культуры.