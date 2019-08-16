Пришедший к власти на волне массовых беспорядков и не сумевший оправдать ожиданий граждан Никол Пашинян экстренно принимает меры для того, чтобы не потерять власть тем же путем. Сегодня премьер-министр уже не пользуется той популярностью. Постоянно озвучиваемые им призывы к насилию в отношении оппонентов поставили крест на его демократическом имидже, а добитая благодаря ему экономика лишила граждан иллюзий. В обществе зреет протест, и потому Никол Пашинян торопится принять законы, не допускающего свержения тем путем, каким он сам оказался во власти.

Власти Армении намерены криминализировать публичные призывы к насилию, а также публичное оправдание или пропаганду насилия, сообщает Радио Азатутюн.

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс", в котором предлагается предусмотреть ответственность за публичные призывы к применению опасного для жизни или здоровья лица насилия, публичное оправдание или пропаганду подобного насилия. В качестве наказания предлагается штраф в размере от 500 до 1000-кратного размера минимальной заработной платы либо арест на срок от 2-х до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Если вспомнить призывы Никола размазывать по стенке и укладывать на асфальт своих оппонентов, то первым, кто должен подпасть под действие нового закона, будет он сам.

Султан Керим