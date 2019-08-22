Армении, вместо попыток создания ложной видимости "экспорта демократии" в Карабах, следовало бы задуматься над насущными проблемами собственных граждан.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения армянских СМИ о том, что 22 августа правительство Армении "впервые выделило средства иностранным НКО для мониторинга выборов в непризнанном Карабахе".

"Относительно этой информации армянских СМИ, следует напомнить, что Армения, оккупируя территории Азербайджана, уже не первый раз устраивает там различного рода шоу, которые называет "выборы" или "референдум". По их итогам всё международное сообщество неизменно заявляет о своей принципиальной позиции относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, непризнании незаконного режима, равно как и любых проводимых им "выборов"",- сказала она.

Абдуллаева отметила, что выделяя средства для проведения мониторинга "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана, правительство Армении в очередной раз признаёт осуществление им эффективного контроля над Нагорно-Карабахским регионом и прилегающими к нему административными районами Азербайджана, подтверждая таким образом соответствующее заключение ЕСПЧ, содержащееся в вынесенном им в 2015 г. решении по делу "Чирагов и др. против Армении".

"И наконец, попытки представить так называемые "выборы в органы местного самоуправления" на оккупированных территориях Азербайджана в качестве показателя демократии не выдерживают никакой критики. Всё мировое сообщество осуждает акты массового уничтожения азербайджанского населения, этнические чистки и попрание фундаментальных прав сотен тысяч вынужденных переселенцев. Армения, несущая ответственность за все эти международные деликты, никак не может претендовать на статус распространителя демократии",- сказала она.

Как отметила Абдуллаева, правительству Армении, вместо бесперспективных попыток создания ложной видимости "экспорта демократии" в оккупированный им азербайджанский Карабах, следовало бы задуматься над насущными проблемами собственных граждан.

"Кроме того, его действия не должны идти вразрез с логикой продвижения переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и служить консервации статус-кво, основанного на незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана",- заключила она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.