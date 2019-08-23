Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при Управлении мусульман Кавказа распространил заявление, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"ООН объявила 22 августа днем памяти жертв актов насилия на почве религии и веры. Решительно осуждая акты насилия на любой почве, поддерживаем людей, подвергшихся насилию из-за религиозных убеждений, выражаем им солидарность", - говорится в заявлении.

Центр заявляет, что готов к сотрудничеству с политическими, общественными, научными и религиозными институтами с намерением предотвращать, решительно пресекать те или иные случаи насилия на почве религии и веры.

"Угроза насилия из-за религиозных убеждений в 21-м веке не достойна цивильного мира. Крайне важно обеспечение свободы религии и вероисповедания, являющихся естественными правами человека. Никакое насилие, угрозы в этой сфере недопустимы. Факты совершения терактов во время поклонений в мечетях, церквях, синагогах, других религиозных храмах вызывают отвращение и гнев. Нападения на паломников-коптов в Египте, ситуация в Палестине, Сирии, Афганистане, Ливии, теракты в религиозных храмах в Новой Зеландии, Шри-Ланке, Питтсбурге и других местах углубляют поляризацию цивилизаций", - сообщается в заявлении.

"Мы, чтя память жертв актов насилия на почве религии и веры, не должны упускать из виду, что такие случаи, наряду с истреблением людей, сопровождается уничтожением материального и нематериального культурного наследия. Такие акты насилия наряду с физическим, также наносят моральный ущерб людям, преследуют коварную цель уничтожать памятники религиозно-духовного наследия, формировавшегося тысячелетиями, искоренять культурные традиции. Таким образом, и уничтоженные религиозно-духовные памятники должны рассматриваться, как жертвы актов насилия на почве религии и веры", - заявляет Центр.

Далее в документе говорится, об актах агрессии в отношении азербайджанских памятников на оккупированных территориях: "Религиозно-духовные памятники нашего народа на оккупированных в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта исконно азербайджанских землях подвергаются такому вандализму, уничтожаются и обезличиваются.

К сожалению, в глобализирующемся мире из-за политических притязаний, экономических интересов во многих случаях не учитываются духовно-нравственные ценности, что приводит к двойным стандартам в сфере защиты прав человека. Например, вместо того, чтобы устранить причины потока мигрантов на фоне трагических происшествий на Ближнем Востоке, к вынужденным мигрантам демонстрируются антигуманное отношение, расистское и агрессивное поведение, что может быть характеризовано, как акт насилия на почве религии и веры", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что мирное сосуществование, взаимопонимание и гуманизм - непреложные ценности, необходимые для установления мира и справедливости.

"Сегодня, в решении проблемы сохранении мира, а также пресечении терроризма, ксенофобии, антисемитизма, исламофобии, экстремизма и радикализма, установлении в мире стабильности и спокойствия важно совместное, устойчивое сотрудничество руководителей государств, общественных и религиозных лидеров.

При вынесении судьбоносных решений в мировом масштабе есть необходимость в моральной, религиозно-нравственной оценке, назиданиях и консультациях мудрых религиозных лидеров. С этой точки зрения, для предотвращения национального, расового, религиозного экстремизма сегодня важно представить глобализирующемуся миру мультикультуральный образ жизни", отмечается в заявлении.

"Все религии отвергают насилие и жестокость. Мы, члены Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, обращаясь ко всем политическим и религиозным лидерам мира, призываем их нарастить усилия во имя сохранения мира, стабильности, используя возможности межрелигиозного, межкультурного сотрудничества. В деле устранения всех этих проявлений считаем важным совместное сотрудничество руководителей государств, общественных и религиозных лидеров", - говорится в конце заявления.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.