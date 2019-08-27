Помнится, на одном из митингов эксцентричный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования карабахского конфликта должен решать армянский народ. Решение будет принято толпой, а он, слуга народа, ему последует.

Очень смешно сегодня вспоминать об этом, наблюдая за крушением митинговых идеалов "новой" Армении. Настал день, когда Никол напоролся на то, за что боролся - на политику давления толпы, приведшую его к власти, а теперь угрожающую этой власти лишить.

Еще год назад, когда начались беспорядки в курортном Джермуке в связи с деятельностью американо-британской добывающей компании "Лидиан", аналитики предупреждали, что это не тот случай, когда народное "вече" может решать вопрос, и властям следует серьезно заняться проблемой, пока она не обернулась серьезными последствиями. Но вдохновленный неожиданно легким успехом апрельского переворота Пашинян не прислушался. И вот, сегодня проблема эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения превратилась в огромную занозу, вытащить которую бескровно уже не получится.

Отметим, что "Лидиан" является единственным крупным западным инвестором, вложившим средства в Армению. Работы ведутся с 2016 года. Заключал сделку с американцами режим Сержа Саргсяна, однако для Армении это ничего не меняет, и ее обязательства по контракту остаются прежними. Пашинян же, вдохновленный идеями большевизма времен октябрьского переворота 1917 года, решил, что обязательства прежних властей его правительства не касаются и, главное, - это мнение граждан, заблокировавших рудник.

Но оказалось, что так думал только он один. Руководство же "Лидиан" начало готовить иск в международный арбитраж, намереваясь взыскать с Армении сумму, равную половине госбюджета этой страны. Параллельно американская сторона неоднократно подавала Еревану ненавязчивые сигналы о том, что пока в стране не будет наведен бизнес-порядок, инвестиций ей не видать.

Чтобы выйти из опасного положения, была по-быстрому объявлена экспертиза, которая, как и ожидалось, установила "отсутствие" угрозы разработки рудника местной экологии. Все - компания может добывать золото, а гражданам и экологам надо разойтись.

Результаты экспертизы вызвали большое недоумение среди общественности, волнения как в Джермуке, так и в Ереване продолжаются уже не один день.

Накануне, как пишут армянские СМИ, несколько сотен человек прошлись шествием по центральным улицам Еревана, выразив протест против эксплуатации месторождения на горе Амулсар. Они скандировали популярный в дни "бархатной революции" лозунг - "Мы - хозяева нашей страны", и несли плакаты с надписями: "Save Amulsar", "Руки прочь от Амулсара!", "Lydian уходи!", "Жизнь или рудник?".

Акции проходят то тут, то там почти ежедневно, несмотря на то, что пару дней назад "революционный" лидер в прямом эфире в Facebook полтора часа убеждал граждан, что рудник не опасен. По словам премьера (в бытность оппозиционером требовавшего закрытия рудника), он считает целесообразным разрешить эксплуатацию, так как это в интересах государства и ничем Севану и экологии не грозит. Никол поведал, что за последний год изучил гигантский объем материалов, касающихся Амулсара, и пришел к выводу, что возможные риски являются несущественными для озера Севан или вод Джермука, если компания примет надлежащие меры.

Не помогло. И в пятницу Пашиняну пришлось самому ехать в Джермук, где его встретили не в футболках с его изображением, как год назад, а плакатами протестного содержания.

Таким образом, Пашинян оказался перед сложным выбором. Ему придется либо перечеркнуть собственный тезис о том, что отныне все в Армении будет решать народ, либо окончательно потерять лицо перед потенциальными западными инвесторами и партнерами, а также оказаться перед угрозой крупных международных исков. В обоих случаях Пашинян теряет - либо власть или, как минимум доверие масс, либо инвестиции.

Примечательно, что за ситуацией следят не только из-за океана, но и из России. Ведь разрешение ситуации вокруг Амулсара - это также демонстрация того, насколько нынешний Ереван готов прогибаться перед Западом. История с "Лидиан" - это не просто вопрос экологии и даже не вопрос больших денег. Это вопрос большой политики, которая Еревану снова оказалась не по зубам.

Зульфугар Ибрагимов