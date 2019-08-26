Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию оригинальное видеопоздравление.