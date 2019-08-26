Внешнеполитический формат трехстороннего сотрудничества Азербайджана, России и Турции, инициатором которого в свое время выступил официальный Баку, нашел свое продолжение в форме взаимодействия "мозговых центров".

Об этом сказал Trend руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, комментируя итоги недавнего Форума сотрудничества Турции, России и Азербайджана в сфере энергетики и транспорта, передает Day.Az

По словам Алескерова, формат российско-турецко-азербайджанского сотрудничества положительно воздействует на ситуацию в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Россией, особенно за последние 20 лет, позволило повысить уровень взаимосвязей региона в энергетической и транспортной сферах. При этом важным элементом сотрудничества является обеспечение безопасности Азербайджаном транспортно-энергетических проектов, активизация совместных усилий России и Турции по урегулированию существующих конфликтов и созданию в регионе атмосферы мира и процветания. Соответственно данный формат также необходимо развивать для устранения вызовов на пути межгосударственного взаимодействия", - сказал Алескеров.

Говоря о том, что проекты, реализуемые тремя странами, вносят вклад в экономическую кооперацию стран Запада и Востока, а также Севера и Юга, он отметил, что Азербайджан превратился в хаб развития экономических отношений в этих двух направлениях.

"О том, что проекты, реализуемые Турцией с Россией и Азербайджаном, вносят вклад в экономическое сближение стран Запада и Востока, заявил на форуме представитель МИД Турции Зафер Атеш, отметив, что Анкара воспринимает совместные проекты в качестве шагов, направленных на формирование "экономических коридоров". Турецкий дипломат привлек внимание к тому, что инициативы в энергетической и транспортной сферах нужно воспринимать через широкую призму международного сотрудничества, так как экономическую и политическую пользу от формирования этих "коридоров" получают все страны региона. Директор RUSEN Салих Йылмаз, в свою очередь, подчеркнул значимость совместных шагов Турции, Азербайджана и России по повышению уровня участия прикаспийских стран в региональной и глобальной политике. Интересным было также выступление директора Центра изучения современной Турции, научного сотрудника Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, на тему "Россия-Турция-Азербайджан: перспективы регионального взаимодействия". В свою очередь российский тюрколог Фаридун Усманов раскрыл в своем докладе тему в плоскости перехода трех стран "от конкуренции к сотрудничеству", - поделился Эльхан Алескеров.

Директор Baku Network отметил, что аналогичные мероприятия планируется провести в Азербайджане и России.

Отметим, что Форум сотрудничества Турции, России и Азербайджана в сфере энергетики и транспорта состоялся 21 августа 2019 года в Анкаре в университете имени Йылдырыма Беязыта. Он прошел при поддержке Фонда президентских грантов, организаторами являлись московский Центр изучения современной Турции, турецкий Институт исследований России (RUSEN) и Экспертный совет Baku Network.

Мероприятие состоялось по инициативе "мозговых центров" России и Турции, при активном участии и сопредседательстве Baku Network.

В работе форума приняли участие представители экспертного сообщества трех стран, которые обсудили пути углубления регионального сотрудничества и решения проблем в энергетической и транспортной сферах.

Азербайджанскую сторону представили директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, начальник отдела Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде и сотрудник анкарского центра исследований IRAM Кенан Асланлы.

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