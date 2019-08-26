26 августа Президент России Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.

Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравлении.