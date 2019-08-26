Начало преподавания в иранских школах азербайджанского языка - это историческое событие для иранских азербайджанцев. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, комментируя введение в школьную программу в провинции Восточный Азербайджан дисциплины "азербайджанский язык".

В первую очередь Эльхан Алескеров напомнил о значимости азербайджанцев в персидской истории и современном Иране. "Азербайджанцы в Иране - это одна из основополагающих, государствообразующих народностей. Азербайджанцы сыграли большую роль в истории как Персии, так и современного Ирана, начиная со Средних веков. Известно, что в Персии периодически находились у власти тюркские и тюркоговорящие династии, такие как Каджары и Сефевиды. История иранского шиизма начиналась в Ардебиле, азербайджанском городе, где по настоящее время проживают азербайджанцы. То есть связь азербайджанцев с Ираном имеет глубокие корни", - сказал он.

Глава экспертного совета Baku Network также указал, что в революционном Иране предпринимались определенные попытки защиты азербайджанского языка. "В разные периоды после Исламской революции иранские деятели говорили, что азербайджанский язык должен преподаваться в школах и в вузах, хотя до практики эти идеи не доходили. Неоднократно вопрос об азербайджанском языке в парламенте Ирана поднимали азербайджанские депутаты из провинций Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. Также в Иране какое-то время издавались газеты и журналы на азербайджанском языке", - сообщил Эльхан Алескеров.

"И все же долгое время у азербайджанцев не было никакой возможности обучаться на родном языке, в стране они находились на второстепенных ролях - даже несмотря на то, что верховный лидер, аятолла Али Хаменеи является азербайджанцем. Поэтому решение иранского руководства ввести преподавание азербайджанского языка в школах имеет очень важное значение. Я думаю, что оно было принято в силу того, что Иран хочет совершенствовать внутриполитическую палитру, придавая большее значение азербайджанскому населению республики", - заявил дипломат.

Также введение азербайджанского языка в школьную программу может быть и внешнеполитическим жестом Тегерана. "Появление школ с азербайджанским языком усилит культурные связи Ирана с Азербайджаном, тем более что преподавание азербайджанского будет хотя бы частично полагаться на научные труды, разработанные и опубликованные в Баку. Общее количество часов, выделенных на азербайджанских язык, пока невелико - всего 60 в год, - но само по себе это политическое и гуманитарное решение очень позитивное", - подчеркнул глава экспертного совета Baku Network.

"Это будет способствовать дальнейшей стабильности в Иране и укреплению внутриконфессионального, межэтнического баланса. Когда мы говорим об иранских азербайджанцах, речь идет о десятках миллионов граждан, которые живут в рамках иранских законов и соблюдают их. При этом в республике нет такого национализма, как в некоторых других государствах, поскольку население объединено исламскими ценностями и исламским видением этнического разнообразия. В связи с этим никаких препятствий для обучения азербайджанцев национальному языку никогда не было, и мы можем только приветствовать тот факт, что оно наконец начнется", - заключил Эльхан Алескеров.

Отметим, что Конституция Ирана разрешает преподавание национальных языков и литератур в школах, однако до сих пор азербайджанский язык никогда не включался в школьные программы даже тех иранских провинций, что преимущественно населены азербайджанцами.