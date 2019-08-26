https://news.day.az/politics/1150519.html Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу
26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Игорю Додону.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Сердечно поздравляю Вас и весь народ Молдовы с национальным праздником - Днем независимости.
Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой, сотрудничество наших стран на двусторонней и многосторонней основе и в дальнейшем будут развиваться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.
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