26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Игорю Додону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас и весь народ Молдовы с национальным праздником - Днем независимости.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой, сотрудничество наших стран на двусторонней и многосторонней основе и в дальнейшем будут развиваться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.