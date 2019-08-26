Супруга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева - Светлана Медведева направила поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В письме говорится: "Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего рождения и наилучшие пожелания. Эрудированная, энергичная и многогранная, Вы воплотили множество важных и благородных проектов в жизнь. Друзья и коллеги отдают должное Вашим прекрасным человеческим качествам - внимательному отношению к людям, интеллигентности, мудрости и порядочности.

Ваша активная и разносторонняя благотворительная деятельность заслуживает особого уважения, почтения и благодарности как со стороны граждан Азербайджанской Республики, так и со стороны мирового сообщества. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, процветания Вам и Вашим близким".