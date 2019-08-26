https://news.day.az/politics/1150563.html Военный оркестр Азербайджана принял участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» - ВИДЕО
Военный оркестр Азербайджана принял участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» - ВИДЕО
23 августа в Москве стартовал XII международный военно-музыкальный фестиваль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в фестивале, в котором Азербайджан впервые принял участие, нашу страну представлял военный оркестр Высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.
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