26 августа в Центре Гейдара Алиева было проведено мероприятие при участии группы вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии и отметила свой день рождения вместе с ними.

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