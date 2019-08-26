https://news.day.az/politics/1150564.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии для вынужденных переселенцев в Центре Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии для вынужденных переселенцев в Центре Гейдара Алиева - ФОТО
26 августа в Центре Гейдара Алиева было проведено мероприятие при участии группы вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии и отметила свой день рождения вместе с ними.
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