https://news.day.az/politics/1150648.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения
В Баку 2 сентября стартуют командно-штабные учения "Eternity-2019" с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе учений, которые будут состоять из теоретической и практической частей, и пройдут как в Центре военных игр Вооруженных сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.
Учения продлятся до 6 сентября.
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