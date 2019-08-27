https://news.day.az/politics/1150652.html Трогательное поздравление в адрес Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - ВИДЕО На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram был опубликован трогательный видеоролик с поздравлениями и пожеланиями от граждан, которым она ранее помогла.
Трогательное поздравление в адрес Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - ВИДЕО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram был опубликован трогательный видеоролик с поздравлениями и пожеланиями от граждан, которым она ранее помогла.
Day.Az представляет читателям это видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре