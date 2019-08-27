27 августа министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая перед руководителями центрального аппарата МИД и дипломатических и консульских представительств этой страны, позволил себе далекие от реальности и не соответствующие сути переговоров выпады в адрес Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"В этой связи хотелось бы вновь подчеркнуть, что Нагорный Карабах был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджана. Всё мировое сообщество признаёт этот факт, и однозначно осуждает оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении. Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, есть армянская и азербайджанская общины этого региона Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

Как говорится в документе, международно принятая модель урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта строится на нормах и принципах международного права, соответствующих решениях ООН, ОБСЕ и других международных организаций, прежде всего известных четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН.

"Конкретные же шаги в рамках мирного пути урегулирования были предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и неоднократно озвучены ими, в том числе, в их последнем заявлении от 9 марта сего года", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Азербайджан, как полиэтническое государство с международно признанным мультикультурным обществом, не идёт ни в какое сравнение с моноэтнической Арменией, изгнавшей всё азербайджанское население с его исконных земель, на которых ныне располагается эта страна, более того, совершившей чудовищные этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, апогеем чего стала Ходжалинская трагедия.

"Попытки главы МИД Армении хоть как-то оправдать агрессивные намерения его страны, ссылаясь на право народа на самоопределение, предполагающее свободное волеизъявление граждан, ни в коей мере не согласуются ни с международным правом, ни со здравым смыслом. Невозможно ратовать за реализацию прав части населения какой-либо территории, полностью попирая права другой её части", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Права азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, ныне находящегося под оккупацией ВС Армении, были в массовом порядке нарушены вследствие агрессии Армении против Азербайджана: "И только после восстановления фундаментальных прав азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана на безопасное возвращение в родные места и достойное проживание там, можно будет конкретно обсуждать формы осуществления прав жителей региона на самоуправление".

Как отмечается в документе, последнее заявление главы МИД Армении, рассчитанное на внутреннюю аудиторию, чревато очень опасной тенденцией эскалации конфликта, а не мирного его разрешения, которого якобы так сильно желает Мнацаканян.

"Армении следует определиться - хочет ли она мира или же эскалации?! Складывается впечатление, что нынешнее армянское руководство сознательно склоняется к эскалации конфликта, а не его урегулированию. К сожалению, приходится констатировать, что официальный Ереван сегодня исходит из аннексионистских, а не из привязанных к реалиям позиций. Однако при любом раскладе очевидно, что Азербайджан никогда не смирится с существующим статус-кво оккупации. Наше терпение не беспредельно", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.