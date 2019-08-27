Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан ханум. Позвольте от имени коллектива Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от себя лично сердечно поздравить Вас с Днем рождения.

Желаем оставаться такой же яркой и сильной личностью, здравствовать и наполнять этот мир добротой и любовью.

Пользуясь случаем, хотим выразить нашу искреннюю признательность за поддержку деятельности ТЮРКПА, главной целью которой было и остается жить в добром мире, полном согласии и созидательном сотрудничестве наших стран и народов. Пусть каждый день Вам посылает мир, гармонию, силу, надежду и радость", - говорится в поздравлении.