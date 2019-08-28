В последние дни в антиазербайджанской пропаганде эмигрировавшей оппозиции открыто стала проявляться новая тенденция.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампред -исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что радикальная оппозиция и ее эмигрантское крыло, избравшие путь неуместной критики Азербайджана, подрыва его имиджа путем распространения различной клеветы и лжи, стали использовать в пропагандистской кампании армянский фактор.

"Эта тактика не нова: наверное, многие помнят разговоры о том, как 15 лет назад председатель молодежного отдела партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и входящий в близкое окружение Али Керимли Руслан Баширли вел переговоры с армянами в Тбилиси и просил финансовую помощь для совместной деятельности против азербайджанских властей. Тогда этот грязный план был разоблачен, и раскрылась истинная, антиазербайджанская сущность ПНФА", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер пишет, что теперь в своей антиазербайджанской кампании радикальная оппозиция стала еще шире использовать армянский фактор: "В частности, то, что эмигрировавшая часть оппозиция стала выступать в роли пропагандиста Армении и приводить ее в пример Азербайджану, свидетельствует о том, насколько грязные средства они используют. Они не стесняются даже безудержно лгать ради того, чтобы создать для Армении образ "демократической", "прогрессирующей", "превосходящей Азербайджан" страны. Один из таких лживых моментов заключается в том, что якобы в парламенте Армении оппозиции предоставлена 30-процентная квота, а в Азербайджане этой практики нет. Тем самым "создается" якобы более демократический имидж Армении. Во-первых, они не понимают, или не хотят понимать, что предоставление квоты оппозиции или другим политическим партиям в парламенте абсолютно несовместимо с понятием демократии. Потому что в этом случае речь может идти не об избрании депутатов, а об их назначении согласно той же квоте. Во-вторых, вопрос "квоты", который расхваливает эмигрировавшая оппозиция, чтобы показать Армению в качестве более "демократической" страны, - чистая ложь, выдумка. По Конституции Армении, в парламенте этой страны не применяется практика квоты. Вообще, ни в какой демократической стране такой практики нет. Другой пример, который я хочу привести, не менее постыден для оппозиции в отличие от вышесказанного. И снова эмигрировавшая оппозиция на телеканале в Интернете расценивает сопровождение премьер-министра Пашиняна во врем его незаконного визита в Нагорный Карабах экс-президентом Сержем Саргсяном как "похвальный" жест, сделанный во имя национального единства, чтобы создать еще более "демократический" образ Пашиняна. Но никто не говорит о том, что совершивший подобный жест премьер-министр, арестовал экс-президента Кочаряна. Причина проста: такой шаг не соответствовал бы придуманному радикальной оппозицией образу "демократической Армении, где обеспечено национальное единство", иными словами, тактике восхваления агрессора".

По словам вице-премьера, если к сказанному добавить и то, что Али Керимли озвучил поддельные цифры ради того, чтобы представить Армению на телеканалах оппозиции в образе "развивающейся, процветающей" страны, то представления об истинном лице радикального крыла оппозиции будут более полными.

"Однако, нас не волнуют ни лицо, ни цвет оппозиции, а то, что своей грязной пропагандой эмигрировавшая оппозиция льет воду на мельницу врага. Вне всякого сомнения, что армянская сторона, как всегда, попытается использовать попытки азербайджанской оппозиции представить Армению "демократической", а Азербайджан - "недемократической" страной в пропаганде, нацеленной на отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана. Именно это беспокоит и вызывает у нас чувство антипатии к подобным действиям оппозиции. Нельзя допускать, чтобы оппозиция, и ее эмигрантское крыло, не скрывающие своего преклонения перед Арменией, оккупировавшей азербайджанские земли, своей грязной пропагандой бросали тень на имидж Азербайджана", - подчеркнул Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что азербайджанский народ, все обладающие национальным духом политические силы, дадут достойный ответ тем, кто проводит антиазербайджанскую пропаганду за счет денег иностранных покровителей, проявив гражданскую солидарность, и тесно сплотившись вокруг государства и идеи государственности.