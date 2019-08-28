Загнанная карабахской проблемой в тупик пашиняновская Армения безуспешно усиливает потуги своей прогнившей и завравшейся антиазербайджанской пропагандистской машины.

Местные писаки в Ереване, публикуя ложные статьи о "бархатной революции", всячески пытаются латать в Армении внешнеполитические бреши пашиняновской команды.

Спасение тонущего корабля под названием "независимая Армения" они видят в распространении дезинформации и лжи против Азербайджана, который, в отличие от Армении, стремительно развивается и крепнет.

Пытаясь рассорить Азербайджан с соседями по региону, в частности с Ираном, в качестве дешевого приема армянская пропагандистская машина в очередной раз попыталась использовать информационную лжепропаганду на тему израильских дронов, закупленных Азербайджаном. Судя по всему, из-за этого события в Ереване потеряли покой.

Так, накануне один из таких армянских авторов, наделенный болезненным воображением, на страницах газеты "Айсор" озвучил "угрожающие" умозаключения о том, что якобы Баку уже втянули в опасную игру.

По словам армянского псевдожурналиста, приобретение израильских дронов якобы так глубоко втянуло Баку в роковой круговорот ближневосточного хаоса, что речь идет уже чуть ли не о "подготовке азербайджанской территории, инфраструктуры, а, возможно, даже и армии к нанесению удара по шиитской оси Тегеран - Багдад".

На самом деле жалкие потуги армянского "журналиста", который попытался очернить отношения Азербайджана с соседним Ираном, вызывают лишь усмешку. Что любопытно, отношения Армении с Ираном начали портиться именно с приходом Пашиняна к власти.

Помнится, большой мастер невменяемых речей Пашинян неоднократно называл Иран "авторитарной страной", а вслед за этим просил извинений у официального Тегерана. Между тем, заявления Пашиняна о том, что Армения может закрыть границу с Ираном, говорят о том, что по указке США Ереван готов к отказу от "дружественных" отношений с Тегераном.

К слову, до официального визита премьер-министра Пашиняна в Иран 7 февраля правительство Армении установило эмбарго на импортируемый иранский цемент, чем вызвало недовольство в Тегеране.

Данный факт в очередной раз показал несостоятельность правящей команды, сформированной самим же Пашиняном.

В свою очередь, Баку проводит взвешенную внешнюю политику с соседями по региону, основанную на взаимоуважении и доверии. Как следствие этого, в Тегеране делаются правильные выводы, одним из которых стало недавнее решение правительства о преподавании азербайджанского языка в иранских школах. На мой взгляд, это историческое событие, которое свидетельствует о доверии, существующем между двумя странами.

Азербайджанцы, проживающие в Иране, по праву являются основополагающей, государствообразующей народностью. Они сыграли большую роль как в истории Персии, так и современного Ирана, начиная со средних веков. Известно, что в Персии периодически находились у власти азербайджанские династии, такие как Каджары и Сефевиды. История иранского шиизма начиналась в Ардебиле, в иранском городе, где и сейчас проживают азербайджанцы. С другой стороны, введение азербайджанского языка в школьную программу можно расценивать также как внешнеполитический жест Тегерана. К тому же, этот шаг усилит культурные и гуманитарные связи Ирана с Азербайджаном. Поэтому на фоне очередного сближения между двумя странами последние заявления армянской стороны о целях использования израильских дронов - однозначная провокация против Азербайджана.

Азербайджан вправе усиливать обороноспособность и пополнять военный арсенал в условиях, когда под оккупацией находятся исконные земли страны и не решен нагорно-карабахский конфликт, навязанный Арменией. Думается, что это четко понимают и в соседнем Иране.

Директор Экспертного совета Baku Network,

доктор философии Эльхан Алескеров

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