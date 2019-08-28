Я считаю, что каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом, выслушивать граждан, прилагать усилия для решения проблем, с которыми они столкнулись.

Об этом написал на своей странице в Facebook помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я часто сталкиваюсь с вопросом "Почему вы принимаете каждый запрос на "дружбу" в социальной сети?". Ответ очень прост. Я считаю, что каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом, выслушивать граждан, прилагать усилия для решения проблем, с которыми они столкнулись. Как помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам заявляю, что, тонкий, деликатный подход, гибкая и оперативная реакция на проблему, с которой столкнулся любой наш гражданин, на обращения по волнующим его вопросам, независимо от его языка, религии, этнической и политической принадлежности, является одной из важнейших задач, поставленных перед нами главой государства. Чтобы достойно выполнять эту задачу необходимо выслушивать каждого, общаться с ними насколько это возможно. Неоспоримая истина, что социальные медиа-ресурсы, являющиеся одной из новых реальностей глобализирующегося мира, самая удачная платформа для построения диалога тысяч людей, познания духа процессов, идущих в обществе, их анализа (к сожалению, социальные медиа также являются благодатной средой для тиражирования вредных призывов провокационного характера). Поэтому, моя многолетняя активность на этой платформе не должна никого удивлять. Заявляю, что, как помощник Президента, я и в социальных сетях всегда готов выслушивать наших граждан, вносить ясность в волнующие их вопросы", - написал Али Гасанов.