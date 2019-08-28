https://news.day.az/politics/1151151.html Новый генконсул Ирана в Нахчыване передал МИД патентный документ
Новый генконсул Ирана в Нахчыване передал МИД патентный документ
Глава Государственного протокольного управления Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Ирана в Нахчыване Сейида Ахмеда Хусейни, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи генконсул передал Мирзазаде патент в связи со своим назначением.
Мирзазаде пожелал Хусейни успехов в дальнейшей работе.
Стороны обсудили братские и добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном.
На встрече присутствовал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.
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