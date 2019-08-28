Нынешнее руководство Армении должно хорошо понимать, что безответственными заявлениями, с одной стороны пропагандирующими "независимый статус" оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, с другой, содержащими претензии - "Нагорный Карабах принадлежит Армении", ведет и регион, и свой народ к еще большим трагедиям.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя заявления премьер-министра Армении по поводу выхода Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, якобы "аналогично" тому, как Азербайджан вышел из состава СССР.

Шафиев отметил, что армянская сторона не первый раз озвучивает такие мнения, фиктивные и необоснованные с точки зрения права.

Он добавил, что согласно Конституции СССР, только 15 советских республик имели право выйти из состава Советского союза. Нагорной Карабах был автономным регионом в составе Азербайджанской ССР. У автономных регионов права выхода не было.

"Ереван неоднократно выдвигал притязания, согласно которым, отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана стало возможным на основании закона СССР "О правилах решения вопроса, связанного с выходом союзной республики из состава СССР" от третьего апреля 1990 года, согласно которому в ходе инициации процесса отделения какой-либо советской республики, ее автономное образование также имеет право сделать свой независимый выбор остаться или выйти из состава Советского союза. Но Азербайджан, как и Армения, и другие советские республики вышел из состава Советского союза на основе Беловежских соглашений о распаде СССР от восьмого декабря 1991 года. Поэтому нельзя ссылаться на вышеуказанный закон от второго апреля 1990 года, так как ни Азербайджан, ни Армения не использовали этот закон для выхода из состава СССР", - сказал Шафиев.

Он отметил, что еще в советский период Ереван делал неоднократные попытки присоединить Нагорно-Карабахский регион Азербайджана юридическим путем, и последняя такая попытка первого декабря 1989 была отвергнута советским правительством ввиду противоречия Конституции и закону.

""Референдум", проведенный 10 декабря 1991 года без согласия азербайджанского правительства и без участия азербайджанского населения региона, также полностью незаконен. После провозглашения независимости Азербайджан и Армения второго марта 1992 года стали членами ООН. Их границы были признаны на основе принципа "uti possidetis", подтверждающего территорию двух стран в границах Азербайджанской и Армянской советских социалистических республик, где Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Совет безопасности ООН и другие международные организации вновь подтвердили этот статус", - сказал Шафиев.

По его словам, попытки армянских националистов скрыть свои ирредентистские, оккупантские претензии к Нагорно Карабахскому региону Азербайджана под предлогом самоопределения необоснованны, как с юридической, так и исторической точки зрения.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.