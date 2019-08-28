https://news.day.az/politics/1151162.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
28 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с первого по 30 октября 2019 года, и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
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