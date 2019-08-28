28 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с первого по 30 октября 2019 года, и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.