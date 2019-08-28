Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении Налогового кодекса.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, слова "импорт и продажа" в статье 164.1.34 Налогового кодекса заменяются на слова ", а также производство, импорт и продажа запасных частей сельскохозяйственной техники, список которых утвержден органом (ведомством), определенным соответствующим органом исполнительной власти".