https://news.day.az/politics/1151179.html В Азербайджане освободили от НДС эту продукцию Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении Налогового кодекса.
В Азербайджане освободили от НДС эту продукцию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении Налогового кодекса.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, слова "импорт и продажа" в статье 164.1.34 Налогового кодекса заменяются на слова ", а также производство, импорт и продажа запасных частей сельскохозяйственной техники, список которых утвержден органом (ведомством), определенным соответствующим органом исполнительной власти".
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