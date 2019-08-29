https://news.day.az/politics/1151388.html Баку признали одним из самых безопасных городов мира Баку попал в число лучших городов мира по уровню безопасности.
Баку признали одним из самых безопасных городов мира
Баку попал в число лучших городов мира по уровню безопасности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.
Баку оказался на 49 месте с 56,4 балла при максимуме 100 баллов. Столице Азербайджана дали 46 место по цифровой безопасности, 41-е - по здравоохранению, 54-е - по безопасности инфраструктуры и 49-е - по личной безопасности.
В ходе подготовки рейтинга были проанализированы 60 крупных городов по 57 показателям, в том числе по безопасности здравоохранения, инфраструктуры, личной и цифровой безопасности.
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