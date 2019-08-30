Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит очередное политическое шоу. При отсутствии хлеба, недостатка в зрелищах у властей этой страны никогда не было. Тем более при правлении изобретательного любителя представлений Пашиняна.

Спектакли, связанные с арестами Роберта Кочаряна и Манвела Гигоряна, уже надоели обществу и больше не могут служить ширмой для неудач властей. В этой связи подготовлена новая пьеса под названием "наказание Гагика Хачатряна", которая активно разыгрывается в Ереване в эти дни.

27-го августа Службой национальной безопасности Армении по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Присвоение или растрата в особо крупных размерах" был задержан экс-министр финансов, бывший глава Комитета по госдоходам Армении Гагик Хачатрян.

Хачатрян - крупный вор и мошенник. Поработав на госдолжностях, он пару лет назад сбежал из Армении, прихватив шесть миллиардов государственных средств. Однако тогдашний президент Серж Саргсян вернул его в политику и снова обласкал, видимо, получив долю от ворованного. После апрельского переворота прошлого года о нем будто бы забыли, а теперь вдруг вспомнили.

По информации Новости-Армения, суд первой инстанции Еревана отложил рассмотрение ходатайства об аресте Гагика Хачатряна на 30 августа, сообщил в четверг вечером адвокат Хачатряна Ерем Саркисян.

Последним патроном Никола Пашиняна станет постановка покушения: театрализованные аресты уже никому не интересны. Общество жаждет зрелищ и хлеба, и поскольку Никол Пашинян не может решить вопрос хлеба, он пытается организовать зрелища. Об этом в беседе с Tert.am сказал председатель партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян.

По словам Арама Арутюняна, арест Гагика Хачатряна вписывается в логику использования последнего патрона "в политическом шоу Никола Пашиняна", особенно для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Амулсара, но театрализованные аресты больше не представляют интереса для общественности.

"Еще с самого начала революции ходили слухи относительно Гагика Хачатряна. Ясно, что власти достигли договоренностей в то время, а соглашения просто так не заключаются. Уверен, что они снова придут к соглашению, поскольку у Никола Пашиняна очень хорошо получается находить язык с разбогатевшими при бывших властях людьми. Согласно витающим в воздухе слухам, если кого то он и СНБ оставили в покое, значит, имела место сделка, был возврат в бюджет, однако говорят, что выплаты были и в "черную" кассу", - пояснил он.

Так что последним патроном Никола Пашиняна будет постановка покушения, но в это уже никто не поверит.

Султан Керим