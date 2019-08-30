https://news.day.az/politics/1151755.html МИД опроверг антиазербайджанскую дезинформацию
МИД опроверг антиазербайджанскую дезинформацию
C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает тиражироваться совершенно необоснованная информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
"МИД Азербайджана категорически опровергает эту информацию, не имеющую никаких оснований и носящую дезинформационный характер", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре