C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает тиражироваться совершенно необоснованная информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"МИД Азербайджана категорически опровергает эту информацию, не имеющую никаких оснований и носящую дезинформационный характер", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.