Сегодня братский турецкий народ празднует свой исторический праздник Победы. В связи с чем я искренне поздравляю весь турецкий народ и общественность.

Об этом написал на своей странице в Facebook помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Помощник Президента отметил, что 30 августа 1922 года - дата славной победы Турции над оккупационными силами, ставшая символом судьбоносного триумфа.

"Чтобы не жить в условиях тяжелого поражения, которое Турция потерпела в конце Первой мировой войны, чтобы ее государственность была принята миром и силами оккупантов, необходима была серьезная победа на поле битвы. Такую победу обеспечило "Böyük Taarruz" (Большое Нападение), начатое 26 августа 1922 года под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка. Эта победа доказала, что турецкий народ в силах определять свою будущую судьбу в границах своей политической географии, а не в географических рамках и условиях, которые пытались навязать ему оккупационные силы. Если говорить словами Мустафы Кемаля Ататюрка, эта сила имелась в благородной крови, которая текла в жилах турецкого народа. Эта победа, прежде всего, была демонстрацией национальной воли, решимости, мобилизации, сплоченности kuvayi-milliye (национальных сил), во имя родины. Как результат победы 30 августа, начался новый период турецкой государственности - республики с признанными географическими границами и политическими рубежами. Мы гордимся тем, что и в годы Первой мировой войны - в составе Царской России, и за короткий период АДР, даже в первые годы советской власти, когда имелись относительные атрибуты независимости, азербайджанский народ поддерживал братский турецкий народ, по мере сил оказывал братьям материальную и моральную помощь. В рядах Османской армии, а затем и турецкого движения сопротивления сражались и гибли десятки тысяч наших соотечественников, отдавшие жизни во имя независимости современной Турции. В этом смысле 30 августа для нас также важно, как дата национальной памяти, отражающая в себе братство наших народов, волю в совместной борьбе против врага", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что Азербайджан всегда высоко ценил поддержку турецких братьев, с чьей помощью азербайджанская армия, благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева, усиливается с каждым днем, входит в число 50 самых сильных армий мира. Али Гасанов подчеркнул, что доблестная армия Азербайджана доказала в апрельских боях 2016 года, что с честью способна выполнить поставленную перед ней священную задачу - миссию по освобождению оккупированных земель.

"Я верю в то, что как 30 августа 1922 года свершилось большое победоносное наступление славной турецкой армии, так и великий победоносный поход азербайджанской армии во имя освобождения наших земель - не за горами!", - сказал помощник Президента.