Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху Ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль-Мустаину Биллаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Малайзии - Днем независимости. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться в интересах наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.